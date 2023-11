Milano: De Corato (FdI), aggressioni nel carcere di Bollate, presenterò interrogazione al ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre giorni fa, nel carcere di Bollate, "si sono verificate le ennesime aggressioni fisiche avvenute questa volta ai danni di un Assistente Capo, un Sovrintendente Capo ed un Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria. Sono anni che denuncio la situazione allarmante e preoccupante nelle carceri italiane, soprattutto quelle milanesi e lombarde, ma fino ad un anno fa nessuno ha mai preso seri provvedimenti al riguardo. Dal 2020, nell'Istituto di Bollate che è sempre stato per 'detenuti modello', è cambiato tutto". Così l'Onorevole di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, sulle aggressioni nei confronti degli Agenti di Polizia Penitenziaria avvenute giovedì 9 Novembre all'interno del Carcere di Bollate. "Uno dei maggiori problemi che gli agenti di Polizia Penitenziaria sono costretti a subire, è il fatto che hanno spesso e volentieri a che fare con detenuti con disturbi psichiatrici. A tal proposito presenterò un'interrogazione parlamentare al Ministro Nordio affinché si interessi e provi a risolvere questa delicata situazione che i baschi azzurri, da anni, continuano a subire", conclude in una nota De Corato (Com)