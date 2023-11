Medio Oriente: Netanyahu a “Cnn”, Israele “esemplare” nel minimizzare vittime civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele sta combattendo nella Striscia di Gaza nel rispetto del diritto internazionale, e il suo esercito è “esemplare” nel cercare di minimizzare le vittime civili. Lo ha dichiarato il primo ministro Benjamin Netanyahu in un’intervista all’emittente statunitense “Cnn”. “Abbiamo bisogno che la comunità internazionale non dia soccorso e sostegno morale” al gruppo islamista palestinese Hamas, ha aggiunto il capo del governo israeliano. Netanyahu ha anche respinto ogni responsabilità per gli attacchi condotti da Hamas nel territorio dello Stato ebraico lo scorso 7 novembre. “Qualcuno ha mai chiesto a (Franklin Delano) Roosevelt di assumersi la responsabilità di Pearl Harbour?”, ha chiesto retoricamente il premier israeliano facendo riferimento al bombardamento giapponese che nel 1944 distrusse la flotta Usa alle Hawaii.(Was)