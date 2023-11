Francia: al via manifestazione contro antisemitismo, diversi esponenti politici in testa al corteo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con uno striscione “Per la Repubblica, contro l'antisemitismo”, diversi esponenti politici francesi hanno dato il via al corteo contro l'antisemitismo da Place des Invalides, a Parigi. In testa al corteo i due organizzatori i presidenti del Senato e dell'Assemblea nazionale, Gérard Larcher e Yael Braun-Pivet, ma anche la premier Élisabeth Borne, e gli ex presidenti Francois Hollande e Nicolas Sarkozy. Sono presenti anche gli ex primi ministri come Jean Castex, Édouard Philippe, Bernard Cazeneuve, Jean-Marc Ayrault e Manuel Valls.(Frp)