Argentina: Massa, sono un peronista centrista, Milei ha saputo interpretare rabbia della gente

- Vocazione alla trasformazione e solidarietà sono le caratteristiche principali del peronismo in Argentina ed è per questo motivo che chi viene dai quartieri popolari sceglie questa corrente politica. Lo ha dichiarato il candidato alle presidenziali argentine Sergio Massa in un'intervista al quotidiano spagnolo “El Pais”, la prima rilasciata a un media straniero. “Sono un peronista centrista. Sono una persona che crede che i mercati possano aiutare a fornire credito per gli investimenti al settore privato argentino e a sviluppare infrastrutture intergenerazionali per lo Stato argentino. Credo inoltre che un Paese in via di sviluppo come l'Argentina abbia bisogno di uno sforzo molto grande di investimenti pubblici e di semplificazione del sistema fiscale. Credo che l’istruzione pubblica gratuita sia un valore inalienabile e che l’Argentina debba difendere il multipolarismo come meccanismo di relazione con il mondo, perché il Brasile è il nostro principale partner commerciale, il sud-est asiatico e il mondo arabo sono enormi opportunità per l’economia argentina e perché noi dobbiamo difendere il nostro rapporto con l’Europa attraverso la storia e la tradizione”, ha detto Massa. (segue) (Spm)