Argentina: Massa, sono un peronista centrista, Milei ha saputo interpretare rabbia della gente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alle presidenziali parla anche del suo rivale, Javier Milei, spiegando che il suo successo dipende dall'aver “saputo interpretare la rabbia della gente”. “Abbiamo avuto due anni di pandemia in cui si è consolidato il calo del reddito reale, vi sono state trattative terribili con gli obbligazionisti ed enormi difficoltà nel risolvere problemi profondi come l’inflazione. (Milei) ha saputo interpretare tutta quella rabbia, ma credo anche che, quando si tratterà di votare, la gente voterà con speranza, non con rabbia”, ha detto Massa. In caso di vittoria, prosegue il candidato presidenziale, “dedicherò il mio impegno in termini di intelligence alla lotta contro tre crimini transnazionali: traffico di stupefacenti, traffico di esseri umani e corruzione”. Massa lancia anche un messaggio ottimistico sull'economia argentina: “L'equilibrio fiscale il prossimo anno è possibile, lavoreremo per arrivare a un deficit zero o, se possibile, a un punto di surplus. Tra agosto e dicembre avevamo fatto uno sforzo grandissimo per ridurre le spese, poi è arrivata la siccità e i conti sono cambiati definitivamente”. (Spm)