Viterbo: 2 etti di hashish nascosti in macchina, arrestato spacciatore

- Due etti di hashish sono stati sequestrati dai carabinieri di Viterbo che hanno arrestato il presunto spacciatore che li deteneva. L’uomo finito in manette, cittadino liberiano, è noto per le attività di spaccio e ritenuto essere un prolifico corriere della droga, è stato fermato nel quartiere San Faustino, in via Maria Santissima Liberatrice, mentre si trovava a bordo di una Fiat Grande Punto. La perquisizioni del veicolo che guidava ha fatto emergere un bel bottino di sostanze stupefacenti: 27 grammi di hashish, suddiviso in dosi già pronte per lo spaccio, e 130 euro in banconote stropicciate, tipiche dell’attività di spaccio. Determinati a stroncare la catena del traffico di droga messa in piedi dallo straniero, i carabinieri si sono recati a Terni per ulteriori indagini. Qui, nuove perquisizioni hanno portato al rinvenimento di ulteriori dosi di hashish e di materiale per il taglio, il confezionamento e la pesatura dello stupefacente. Tuttavia, la svolta più rilevante è arrivata grazie all'attenta ispezione della vettura dell'arrestato. All'interno del vano contenitore della pulsantiera dell'alzacristalli, i militari hanno scoperto ben cinque involucri contenti hashish, dal peso complessivo di 163,96 grammi, e un bilancino di precisione.(Rer)