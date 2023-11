Medio Oriente: Unicef, Oms e Unfpa chiedono stop ad attacchi a ospedali a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I direttori regionali dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) e del Fondo Onu per la popolazione (Unfpa) lanciano un appello urgente per l'interruzione di tutti gli attacchi agli ospedali di Gaza. "Siamo inorriditi dalle ultime notizie di attacchi agli ospedali Al Shifa, Al Rantissi Naser e Al Quds, e ad altre cliniche a Città di Gaza e nel nord della Striscia, nei quali sono morte molte persone, tra cui bambini", si legge in un comunicato congiunto diramato oggi, 12 novembre. "Le intense ostilità che circondano diversi ospedali nel nord della Striscia di Gaza stanno impedendo l'accesso in sicurezza di personale medico, feriti e altri pazienti. Neonati che necessitano di supporto vitale stanno morendo a causa della scarsità di energia elettrica, ossigeno e acqua, mentre altri sono a rischio", proseguono le tre agenzie Onu. Negli ultimi 36 giorni, l'Oms ha registrato almeno 137 attacchi a strutture sanitarie a Gaza, nei quali hanno perso la vita 521 persone e altre 686 sono rimaste ferite. Tra le vittime anche 16 operatori sanitari in servizio. "Gli attacchi alle strutture sanitarie e ai civili sono inaccettabili e costituiscono una violazione del diritto internazionale e delle convenzioni sui diritti umani. Non possono essere perdonati. Il diritto all'assistenza medica, specialmente in tempi di crisi, non dovrebbe mai essere negata", aggiungono i tre direttori regionali delle agenzie. (Was)