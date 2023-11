Medio Oriente: segretario generale Onu, attacchi Hamas non giustificano punizione collettiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi "barbarici" condotti dal gruppo islamista palestinese Hamas in Israele lo scorso 7 ottobre non possono essere utilizzati per giustificare "una punizione collettiva" dei residenti di Gaza. Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in un'intervista all'emittente statunitense "Cnn". La Striscia, ha detto il capo del Palazzo di vetro, sta diventando un "cimitero di bambini" e nella guerra in corso hanno perso la vita anche 101 membri del personale Onu. "Il numero delle vittime - ha sottolineato - mostra che qualcosa nelle operazioni militari di Israele è chiaramente sbagliata". Guterres si è anche detto "molto preoccupato" dal possibile allargamento del conflitto in Libano e in altre aree del Medio Oriente, e ha ribadito la propria posizione favorevole a una soluzione a due Stati, considerata l'unica possibile al conflitto israelo-palestinese. (Was)