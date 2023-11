Francia: Borne, non concederemo nulla quando si parla di lotta all'antisemitismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era importante partecipare al corteo contro l'antisemitismo per ribadire che la Francia deve proteggere tutti i suoi cittadini. Lo ha detto la prima ministra Elizabeth Borne parlando con la stampa durante il corteo che sta sfilando in questi minuti nel centro di Parigi. “Per me era importante essere lì con il mio governo per dire che la Repubblica deve proteggere tutti i suoi cittadini, che nessuno può preoccuparsi per la sua origine e la sua religione”, ha detto Borne. "Non lasceremo passare nulla", ha detto la premier quando il corteo si è fermato davanti al Senato, riferendosi al "lavoro della polizia, dei gendarmi, dei magistrati fortemente impegnati" a contrastare qualsiasi atto di antisemitismo. (Frp)