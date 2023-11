Medio Oriente: evacuati 70 cittadini russi da Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 70 cittadini russi hanno attraversato il valico di Rafah per entrare in Egitto dalla Striscia di Gaza. Lo ha riferito il ministero russo per le Emergenze. Il dicastero ha comunicato all'inizio della giornata di aver organizzato insieme ai diplomatici russi l'evacuazione della popolazione civile dalla Striscia di Gaza. "Settanta cittadini russi hanno attraversato il checkpoint di Rafah", ha comunicato il ministero su Telegram. (Rum)