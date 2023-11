Usa: presidente Camera Johnson invita repubblicani a evitare blocco attività governative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sei giorni dal possibile blocco delle attività governative, il nuovo presidente della Camera degli Stati Uniti, Mike Johnson, ha invitato i colleghi del Partito repubblicano a sostenere un piano di finanziamento dell'esecutivo federale in due fasi che sarà sottoposto al voto del Congresso. Lo riporta l'emittente "Abc News", secondo cui nella giornata di ieri Johnson ha organizzato una videoconferenza con i rappresentanti repubblicani durante la quale ha illustrato le misure necessarie. In una dichiarazione scritta, lo "speaker" ha poi definito la risoluzione "una misura necessaria per mettere i repubblicani alla Camera nella miglior posizione possibile". Il disegno di legge "fermerebbe l'assurda tradizione dei dispendiosi pacchetti di spesa introdotti proprio prima della pausa natalizia. Separare la risoluzione da ulteriori richieste di fondi metterebbe il nostro partito nella posizione migliore per lottare a favore della responsabilità fiscale, del controllo dei fondi all'Ucraina, di significativi cambiamenti delle politiche sul confine meridionale", ha spiegato Johnson. Secondo "Abc News", il piano prevede due diverse scadenze per garantire il finanziamento di diverse parti del governo, una al 19 gennaio e un'altra al 2 febbraio. Alcuni rappresentanti repubblicani avrebbero tuttavia già espresso scetticismo in merito alla proposta, che incontrerebbe sicuramente il voto contrario dei radicali Chip Roy e Marjorie Taylor Greene. (Was)