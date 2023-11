Germania: Heckler&Koch potrebbe anticipare fornitura nuovo fucile d'assalto a Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L'azienda tedesca produttrice di armi Heckler&Koch potrebbe consegnare prima del previsto il nuovo fucile d'assalto commissionato dalla Bundeswehr, le Forze armate tedesche. E' quanto affermato dall'amministratore delegato dell'azienda, Jens Bodo Koch, citato dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo Koch, alcuni problemi delle Forze armate tedesche sono complessi, in particolare quelli relativi all’approvvigionamento di nuove dotazioni per i militari. Tuttavia, secondo Koch, qualcosa è già cambiato dopo la guerra in Ucraina e dopo l'insediamento del ministro della Difesa Boris Pistorius. “La questione dell’approvvigionamento è cambiata. Il tema del tempo è diventato molto più rilevante. Sono necessari tempi di consegna più brevi”, ha affermato Koch. L'azienda con sede a Oberdorf nella Foresta Nera fornirà in futuro il nuovo fucile d'assalto della Bundeswehr, la cui gara d'appalto è stata lanciata nel 2017 e si è sviluppata con diverse fasi di stallo e una lunga procedura. “Il modello è attualmente in fase di test da parte della Bundeswehr. Sono state consegnate diverse centinaia di armi di prova”, ha detto l'Ad, secondo cui le consegne potrebbero iniziare ben prima dei tempi previsti. (Geb)