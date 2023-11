Ucraina: intelligence, morti tre ufficiali in esplosione sede Forze russe a Melitopol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di partigiani ha fatto saltare in aria il quartier generale delle Forze armate russe a Melitopol, città situata nella regione di Zaporizhzhia. Lo riferisce la Direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino (Gur), secondo cui a causa dell'esplosione sono morti tre ufficiali militari russi. “L'operazione, condotta da rappresentanti del movimento di resistenza locale, ha avuto luogo nei locali della Novaya Poshta, situati in via Dmytro Dontsov, sequestrati dai russi", si legge in una nota del Gur, secondo cui l'attacco è stato effettuato durante una riunione degli ufficiali del Servizio per la sicurezza federale russo (Fsb) e della Guardia nazionale. (Kiu)