Regno Unito: parlamentari, riconoscere Guardiani rivoluzione Iran come organizzazione terroristica

- I parlamentari britannici hanno chiesto al governo di iscrivere i Guardiani della rivoluzione iraniani nella lista delle organizzazioni terroristiche. E' quanto si legge in una lettera firmata da oltre sessanta parlamentari della Camera dei comuni e della Camera dei lord inviata al primo ministro britannico Rishi Sunak. "Chiediamo al nostro governo di riconoscere l'urgenza di riconoscere i Guardiani della rivoluzione iraniani come organizzazione terroristica e di procedere in tal senso. Tale decisione costituirebbe un passo significativo verso la pace, la stabilità e la giustizia in Medio Oriente e oltre", si legge nella lettera. Se tale misura venisse approvata, in Regno Unito diventerebbe un reato penale appartenere ai pasdaran, partecipare alle koro riunioni o portare il suo logo in pubblico. I Guardiani della rivoluzione sono già soggetti alle sanzioni del Regno Unito. (Rel)