Francia: presidenti Camere lanciano appello all'unità prima del corteo contro l'antisemitismo

- I presidenti dell'Assemblea nazionale e del Senato francesi, Yael Braun-Pivet e Gérard Larcher, hanno lanciato un appello prima del grande corteo contro l'antisemitismo che sta per prendere il via a Parigi. "Le polemiche non devono infangare questa iniziativa senza precedenti", ha affermato Braun-Pivet all'emittente “Lcp”. A farle eco Larcher, secondo cui l'agenda della manifestazione “è la Repubblica", “L'antisemitismo è il contrario dei valori della Repubblica", ha aggiunto il Presidente del Senato. I presidenti delle due Camere sono gli organizzatori del corteo. (Frp)