Ue: Tajani domani al Consiglio Esteri a Bruxelles, focus su Medio Oriente, Ucraina e Balcani

Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani sarà domani, 13 novembre 2023, a Bruxelles per partecipare al Consiglio Affari Esteri dell'Unione europea. Come riferisce una nota della Farnesina, prima dell'avvio dei lavori il vicepremier presiederà una riunione dei ministri degli Esteri del Partito popolare europeo, presso la Delegazione italiana al Consiglio, che sarà dedicata a un confronto sul conflitto Israele-Hamas e sulla crisi in Medio Oriente. I lavori del Consiglio, presieduti dall'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, prenderanno il via con uno scambio di opinioni sulla situazione in Israele e nella regione mediorientale. Proseguiranno con una discussione sull'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e sulle tensioni tra Armenia e Azerbaigian e si concluderanno con uno scambio di opinioni sulla dimensione di politica estera della sicurezza economica.