Ue: Tajani domani al Consiglio Esteri a Bruxelles, focus su Medio Oriente, Ucraina e Balcani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine del Consiglio, Tajani prenderà parte alla Riunione ministeriale Ue-Balcani occidentali. “L’Italia sostiene con forza il percorso di integrazione europea dei Balcani”, ha affermato il Vicepremier, ricordando l’impegno del Governo a rafforzare l’azione italiana nella regione. “È fondamentale ora accelerare in questo percorso puntando anche a una collaborazione più stretta con questa regione strategica per la stabilità del nostro Continente, su dossier chiave quali la crescita economica, la sicurezza e la lotta all’immigrazione irregolare. La riunione sarà preceduta da un incontro presieduto da Tajani tra i ministri Ue del gruppo “Amici dei Balcani Occidentali” e gli omologhi della regione. Il vicepremier parteciperà infine all’Assemblea politica del Partito popolare europeo, dove presiederà un panel intitolato “Una risposta europea alla sfida migratoria” e presenterà un documento strategico di concerto con i partiti membri. (Com)