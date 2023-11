Medio Oriente: fonti Usa, possibile accordo per scambio di 80 prigionieri tra Israele e Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas potrebbero raggiungere un accordo che prevede il rilascio di circa 80 tra donne e bambini in ostaggio nella Striscia di Gaza in cambio della liberazione di altrettante donne e adolescenti palestinesi detenuti in Israele. Lo riferisce l'emittente statunitense "Nbc" citando una fonte dell'amministrazione del presidente Joe Biden. Sul tavolo, chiarisce la stessa fonte, vi sono anche altre opzioni. Non è chiaro se alcuna tra queste abbia possibilità di riuscita. (Was)