Sudan: Borrell, Ue condanna violenze in Darfur, scongiurare un nuovo genocidio

- L'Unione europea esprime sconcerto e condanna la recente e drammatica escalation di violenza in Darfur, in Sudan. E' quanto si legge in una dichiarazione dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell. “Secondo credibili testimonianze oculari, più di mille membri della comunità Masalit sono stati uccisi ad Ardamta, nel Darfur occidentale, in poco più di due giorni, nel corso di gravi attacchi condotti dalle Forze di sostegno rapido (Rsf) e dalle milizie ad esse affiliate”, ha affermato Borrell. “Queste ultime atrocità sembrano far parte di una più ampia campagna di pulizia etnica condotta dalle Rsf con l'obiettivo di sradicare la comunità Masalit non araba dal Darfur occidentale, e si aggiungono alla prima ondata di violenze di vasta portata di giugno”, ha aggiunto l'Alto rappresentante. “L'Ue ricorda alle parti in conflitto che, in base al diritto internazionale, hanno il dovere di proteggere i civili nel Darfur e in tutto il Sudan”, ha detto Borrell. (segue) (Beb)