Agricoltura: Confagricoltura, urgente rilanciare la filiera equina italiana

- Rafforzare la filiera equina, con particolare riferimento all'allevamento dei cavalli, ma anche rivedere alcune questioni che limitano lo sviluppo del comparto. Queste le priorità emerse alla 125esima edizione di Fieracavalli, che si chiude oggi a Verona. Per Confagricoltura un'edizione di successo sia per gli incontri istituzionali, a partire da quello tra il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e la delegazione guidata dal direttore generale della Confederazione, Annamaria Barrile, sia per le attività che hanno animato lo stand con Agriturist nel padiglione dedicato al turismo rurale e ai bambini. Con le istituzioni e le imprese sono stati quotidiani i momenti di confronto, alla luce della grande valenza della filiera del cavallo, non più limitata al consumo alimentare, bensì fortemente rafforzata nelle attività sociali, nello sport, nell'ippica e nel diporto, in Italia come in Europa. "Attualmente – spiega il presidente della Federazione Equini di Confagricoltura, Ferruccio Badi - non esiste una legge quadro che focalizzi tutte queste attività. Inoltre il comparto, a livello nazionale, sconta differenze di inquadramento fiscale rispetto agli altri Paesi europei che penalizzano le nostre aziende, già colpite dall'incremento dei costi di produzione e dalle calamità naturali". (segue) (Com)