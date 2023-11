Bielorussia: Borrell, dal 2020 situazione diritti umani in costante peggioramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle elezioni presidenziali irregolari del 2020, la situazione dei diritti umani in Bielorussia continua a peggiorare drasticamente: “il regime ha effettuato oltre 40 mila arresti per motivi politici, ha portato avanti almeno 12 mla cause penali per motivi politici e detiene quasi 1.500 prigionieri politici”. Lo ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue Josep Borrell in occasione della Giornata internazionale di solidarietà con la Bielorussia, in memoria di Raman Bandarenka, 31 anni, picchiato brutalmente dalle forze di sicurezza del regime e morto tragicamente il 12 novembre 2020. “La sua morte non è mai stata oggetto di indagini e non sono state formulate accuse contro i responsabili”, ha detto Borrell. “È aumentata notevolmente la pratica delle detenzioni in isolamento, che colpisce i membri dell'opposizione politica, gli attivisti della società civile, i difensori dei diritti umani e i giornalisti attualmente dietro le sbarre. Si sono inoltre intensificate le epurazioni contro i partiti politici e la politica statale di ulteriore limitazione dello spazio civico in Bielorussia”, ha spiegato l'Alto rappresentante. L'Unione europea, ha proseguito Borrell, “sostiene gli sforzi del movimento democratico bielorusso ed elogia il coraggio e la resistenza del popolo bielorusso che continua a difendere la democrazia e i diritti e le libertà fondamentali nonostante la dura oppressione”. (segue) (Beb)