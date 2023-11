Medio Oriente: Erdogan invita a esercitare pressioni su Usa per fermare offensiva israeliana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha invitato a esercitare pressioni sugli Stati Uniti affinché fermino l’offensiva israeliana in corso nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito lo stesso Erdogan ai giornalisti a bordo del suo volo di ritorno dal vertice arabo-islamico di Riad, sottolineando che “non ci sarà alcun accordo finché Washington non considererà questo territorio come terra palestinese”. “Dovremmo parlare con l’Egitto e i paesi del Golfo e fare pressione sugli Stati Uniti”, ha detto Erdogan, spiegando che "gli Usa dovrebbero aumentare la loro pressione su Israele, così come tutto l’Occidente. Per noi è vitale raggiungere un cessate il fuoco", ha detto il presidente turco, chiarendo che non chiamerà il presidente statunitense Joe Biden. “Non possiamo essere d’accordo con Biden se affronta (il conflitto, ndr) considerando Gaza come la terra dei coloni occupanti o di Israele, piuttosto che la terra del popolo palestinese”, ha detto Erdogan, secondo il quale “l’Unione europea la pensa come Israele nei confronti di Hamas”. “Noi non la pensiamo come loro, considero Hamas un partito politico che ha vinto le elezioni in Palestina”, ha concluso Erdogan.(Tua)