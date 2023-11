Medio Oriente: Netanyahu a "Cnn", stiamo aiutando pazienti di Gaza con corridoi di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele sta aiutando i pazienti degli ospedali della Striscia di Gaza aprendo per loro dei "corridoi di sicurezza" durante i combattimenti sul terreno. Lo ha detto il premier Benjamin Netanyahu in un'intervista all'emittente statunitense "Cnn", insistendo che nessuna immunità sarà tuttavia concessa ai terroristi del gruppo palestinese Hamas. "Abbiamo designato dei percorsi verso una zona di sicurezza a sud della Città di Gaza. Vogliamo che tutti i civili si spostino dall'area di pericolo. Abbiamo chiesto che tutti i pazienti lascino l'ospedale di Al Shifa, e cento di loro sono già stati evacuati", ha spiegato Netanyahu, secondo cui Hamas sta però cercando di usare i civili come scudi umani. (Was)