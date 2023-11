Medio Oriente: "Times of Israel", in arrivo da Francia nave ospedale, attraccherà nel Sinai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nave inviata dal governo francese dotata di circa 70 posti letto attraccherà questa settimana al largo della penisola egiziana del Sinai e opererà come ospedale galleggiante per i feriti di Gaza,. Lo ha rivelato al quotidiano “Times of Israel” un diplomatico dell'ambasciata di Israele a Washington Sebbene inizialmente fosse stato proposto di far attraccare delle navi al largo delle coste di Gaza, le banchine risultano troppo danneggiati a causa dei combattimenti in corso per potervi attraccare navi di grandi dimensioni. Israele insiste sulla necessità di installare degli ospedali da campo in alternativa alle strutture sanitarie presenti a Gaza e questo perché il movimento islamista palestinese Hamas utilizza queste sedi come centri di comando. (Res)