Spagna: Ayuso, il vero progetto di Sanchez è il totalitarismo - video

- Il progetto del presidente del governo spagnolo uscente Pedro Sanchez è il totalitarismo. Lo ha detto la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dal palco allestito a piazza Puerta del Sol, a Madrid, per la manifestazione organizzata dal Partito popolare contro la legge di amnistia concordata dal Partito socialista e Uniti per la Catalogna. "Il progetto nascosto di Pedro Sánchez ha finalmente mostrato il suo volto. Non ci sfugge nulla. Il suo progetto è il totalitarismo: ha deciso di far saltare le regole del gioco, ha deciso che non ci sarà mai più un'alternativa a ciò che lui e il suo popolo rappresentano, mentre intende passare alla storia, andando al di sopra di tutto, sino al tradimento”, ha detto Ayuso. “Oggi sono in gioco la libertà, la pluralità, l'alternanza politica e la democrazia. La Spagna ha detto no a maggio e luglio, ma lui non lo ha accettato. Vuole tenerci divisi. Gli spagnoli perdono, noi perdiamo la libertà giorno dopo giorno. mentre Sánchez e i suoi soci hanno sempre meno limiti”, ha aggiunto l'esponente popolare. “Sánchez ci porterà su questa strada verso una dittatura se non ci saranno contrappesi al potere: lui ha deciso di essere il potere legislativo, esecutivo e giudiziario”, ha detto la presidente della Comunità di Madrid. (Spm)