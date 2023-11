Milano: Welfare, il 19 novembre torna la raccolta indumenti per i senza dimora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 19 novembre, dalle 9:30 alle 17:30, l'Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni del Terzo settore che contribuiscono all'attuazione del piano freddo, organizza una raccolta di indumenti destinati ai senza dimora aperta a tutti i cittadini e le cittadine. "Come ogni anno - dichiara l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé - abbiamo bisogno della collaborazione e della solidarietà di tutti i milanesi che in molte occasioni si sono dimostrati davvero generosi nell'aiutare chi non ha una casa. Vogliamo, inoltre, ringraziare tutte le associazioni che allestiranno e gestiranno i punti di raccolta in città. Facciamo un appello a tutti i cittadini e le cittadine affinché favoriscano le operazioni di raccolta portando ai banchetti solo il materiale elencato, a partire dagli indumenti invernali, caldi, comodi e puliti, di cui c'è grande necessità". (segue) (Com)