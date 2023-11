Milano: Welfare, il 19 novembre torna la raccolta indumenti per i senza dimora (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verranno allestiti otto punti sul territorio cittadino e in questi luoghi chiunque potrà consegnare indumenti invernali, caldi, comodi e pratici, in buono stato e puliti, da donare a chi non ha una casa e vive per strada o nelle strutture di accoglienza. In particolare, si segnala la necessità di abbigliamento tecnico, scarponcini invernali e scarpe da ginnastica con taglie grandi, giacche e giacconi, tute, magliette, cappelli, guanti e calzettoni invernali, zaini e borse. Non sarà possibile donare abiti eleganti, abbigliamento non comodo o biancheria intima non nuova. Gli indumenti donati verranno poi distribuiti tra le strutture di accoglienza presenti sul territorio e le diverse associazioni che hanno partecipato alla giornata li utilizzeranno per i loro utenti nei centri diurni, in strada, nelle mense, nelle docce e nei guardaroba dedicati. Portare abiti ai banchetti sarà anche un'occasione per conoscere le associazioni di volontariato e le unità mobili che operano quotidianamente nel sistema dei servizi a contrasto della grave marginalità adulta coordinato dal Comune. La raccolta, infatti, è propedeutica all'avvio del piano freddo 2023-2024, che scatterà il 27 novembre con il potenziamento graduale e progressivo dei posti nei centri di accoglienza. È attivo tutto l'anno, 24 ore su 24, il numero unico 0288447646, per segnalare le persone senza dimora che vivono per strada e sono in condizioni di difficoltà. (Com)