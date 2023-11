Milano: Eicma, nel 2024 i 110 anni di storia dell'evento espositivo, presentato il logo celebrativo - Foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apre oggi l'ultimo giorno di Eicma. L'esposizione internazionale delle due ruote al via alla conclusione di una settimana fieristica di grande successo, traguardando già l'Edizione 2024. E lo fa aprendo un anno interamente dedicato alla celebrazione dei 110 anni di vita della manifestazione. Era infatti il 1914 quando, al Kursaal Diana di Milano, si tenne la prima edizione di quello che era l'Esposizione mondiale di motociclismo: il primo passo di una fiera, che in oltre un secolo di storia si è affermata come l'evento più importante al mondo per l'industria di riferimento, evolvendo insieme alle imprese del settore e raccontando la storia del Paese attraverso le due ruote. Per festeggiare questo unico traguardo, Eicma ha lanciato durante la sei giorni il suo logo celebrativo, prima e ufficiale azione di comunicazione che anticipa un anno contraddistinto da iniziative speciali ed eventi. (Foto: Eicma) (segue) (Com)