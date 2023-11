Milano: Eicma, nel 2024 i 110 anni di storia dell'evento espositivo, presentato il logo celebrativo - Foto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore esecutivo di Eicma Spa, Giacomo Casartelli, ha confermato che "la presentazione di questo logo, che è ispirato dall'arte, coincide con l'apertura di un anno speciale, non privo di sorprese e novità: quella di Eicma è una storia unica al mondo e questo è un traguardo unico, che merita doverosamente di essere festeggiato alla grande e insieme all'industria a cui da 110 dieci anni offriamo un incredibile palcoscenico. E solo guardando alle nostre radici e al valore della nostra storia, possiamo guardare al domani"."L'arte delle due ruote, da 110 anni" è il claim che accompagna il marchio celebrativo uscito dal tratto di Lorenzo Marini, pubblicitario, co-founder e direttore creativo dell'agenzia Yes Marini di Milano. È lo stesso artista a spiegarne l'origine e l'ispirazione: "Mentre il graphic design è razionale, l'arte è impulsiva. Questo segno grafico trasmette velocità, viaggio, emozione. Non volevo disegnare un numero, quello della celebrazione, ma raccontare una storia fatta di idee, adrenalina, intuizioni. Il giallo rappresenta la luce, il sole, l'energia, il nero rappresenta la traccia, il percorso, la ruota. Questa combinazione crea un'opera d'arte vibrante che si contrappone all'importanza di più di un secolo di storia. Serve ricordare che la storia è adesso, la storia accade in questo momento, nell'eterno presente". (Com)