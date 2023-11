Sanità: Regione Lazio, al via campagna di comunicazione contro influenza, vaccinate 600mila persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un muro che si costruisce mattone dopo mattone, vaccino dopo vaccino per limitare concretamente la circolazione dell'influenza e ridurne gli effetti". La campagna di comunicazione per la vaccinazione antinfluenzale 2023-2024, promossa dalla Regione Lazio, “è un modo per supportare concretamente il lavoro sul territorio realizzato grazie alla sinergia tra i centri vaccinali delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere, dei Policlinici e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, insieme con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le farmacie, che hanno somministrato circa 600mila vaccinazioni contro l'influenza fino a giovedì scorso”. Lo si legge in una nota della Regione Lazio. Il messaggio ruota intorno al claim "Facciamo muro contro l'Influenza", ponendo l'accento “sull'importanza della vaccinazione come un'azione di difesa – si legge nella nota - a cui contribuisce tutta la comunità: ognuno può dare una mano alla realizzazione del muro che aiuta a proteggere soprattutto le fasce più fragili della popolazione, a cui è prevalentemente rivolta la campagna in questa fase. Sono infatti gli anziani e i bambini i primi protagonisti che, con un semplice gesto, sicuro ed efficace come la vaccinazione, rafforzano sé stessi e quindi tutte le persone intorno a loro. Assieme alla vaccinazione antinfluenzale viene ribadita anche l'importanza della vaccinazione anticovid-19, le cui somministrazioni sono 22mila fino a giovedì scorso, per le fasce in target”. (segue) (Rer)