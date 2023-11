Lavoro: Filt-Cgil su sciopero, proclamazione è legittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È uno sciopero generale a cui si applicano le normative dello sciopero generale". A dichiararlo il segretario generale della Filt Cgil, Stefano Malorgio al Giornale Radio Rai sulla delibera della Commissione di Garanzia che chiede di rimodulare in alcuni settori, come i trasporti, lo sciopero di Cgil e Uil contro la manovra del Governo. "Lo abbiamo proclamato legittimamente - afferma Malorgio - ed è assolutamente consentito se si rispettano i servizi minimi e le fasce di garanzia. Lo stesso ministro Salvini, da settembre ad oggi, ha consentito ben tre scioperi di 24 ore nei trasporti e nel corso dell'anno sette scioperi generali, proclamati da sigle non confederali e quindi di limitata rappresentanza generale nel mondo del lavoro, tutti di 24 ore e regolarmente effettuati". (Rin)