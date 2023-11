Francia: militare deceduto durante un'esercitazione nei Pirenei Atlantici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capitano Mathieu Gayot del quarto reggimento elicotteri delle forze speciali francesi è morto ieri, sabato 11 novembre, durante un'esercitazione a Uzein, nella regione dei Pirenei Atlantici. Il capitano Gayot, che stava coordinando un'esercitazione dedicata all'addestramento dei nuovi arrivati nel quartiere di Guynemer, è stato ferito mortalmente in un incidente stradale in serata, ha riferito lo Stato maggiore dell'Esercito in un comunicato stampa pubblicato oggi. Secondo quanto riferito, i servizi di emergenza sono intervenuti molto rapidamente, ma il capitano è stato dichiarato morto poco dopo. "Il generale Pierre Schill, capo di Stato maggiore dell'esercito francese, esprime il suo profondo dolore per la perdita di questo militare morto in servizio. I nostri pensieri sono rivolti a tutti coloro che gli erano vicini e ai suoi fratelli d'armi", si legge nel comunicato. (Frp)