Rieti: Sappe, carcere in "ostaggio" di un detenuto e della sua musica, intervenga Ministero

- La situazione interna al carcere di Rieti "è diventata invivibile. Succede infatti che, da un bel po' di tempo, la Casa Circondariale del capoluogo ratino sia in balia di un solo detenuto di origini nordafricane, ristretto presso il Reparto detentivo G, al quale pare che la Direzione ha autorizzato la detenzione in cella di una cassa acustica compresa di chiavetta Usb contenente brani musicali originari del Continente africano".Lo si legge in una nota del Sappe, il sindacato autonomo degli agenti penitenziari. "il detenuto, in barba a tutte quelle che sono le regole della detenzione, continua quotidianamente ad usufruire dell'oggetto autorizzato per creare baldoria all'interno della sezione dove egli è stato ubicato. Per quanto ci viene rappresentato, si tratta di un detenuto facinoroso, autore di quotidiane infrazioni disciplinari nonché di minacce e tentativi di aggressione al personale di Polizia Penitenziaria operante presso la struttura Penitenziaria. Sembra che la stessa Direzione carceraria non intervenga, lasciando correre ogni tipo di infrazione commessa da quest'ultimo". (segue) (Com)