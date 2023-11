Rieti: Sappe, carcere in "ostaggio" di un detenuto e della sua musica, intervenga Ministero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A questi soggetti andrebbe applicata immediatamente la misura dell'articolo 14bis Ordinamento Penitenziario - dice nella nota Maurizio Somma, segretario nazionale Sappe per il Lazio - in modo tale da riuscire a dare un'indicazione mirata a tutti quei detenuti i quali pensano che il carcere sia una piazza dove fare ciò che si vuole. La denuncia del Sappe è ferma nel condannare tali atteggiamenti da parte dei reclusi ma allo stesso tempo condanniamo l'inerzia della Direzione della Casa Circondariale di Rieti, che sta facendo orecchie da mercante su tutto quando sta accadendo al suo interno" il Sappe chiederà "un'ispezione ministeriale in carcere per verificare le molte anomalie che si registrano sistematicamente sull'organizzazione del lavoro del Personale di Polizia Penitenziaria, con conseguente inasprimento della tensione nella Casa Circondariale. (Com)