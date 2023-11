© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Basta fratelli, fermate le armi". Lo ha detto Papa Francesco, al termine dell'Angelus in piazza San Pietro, in riferimento alla guerra in Medio Oriente. "Le armi non porteranno mai pace - ha affermato - Basta, fratelli, a Gaza si soccorrano i feriti, si facciano arrivare gli aiuti umanitari, si liberino gli ostaggi, tra cui molti sono anziani e bambini".(Rin)