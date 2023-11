© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "ricordiamo le vittime dell'attentato di Nassiriya. Sono passati 20 anni ma non possiamo dimenticare quello che è accaduto! La nostra memoria è rivolta a tutti i nostri eroi caduti per difendere la democrazia. A chi ogni giorno porta nel mondo il Tricolore per un Paese sempre più libero!". Lo sottolinea su X il ministro per la Pubblica amministrazione, e senatore di Forza Italia, Paolo Zangrillo.(Rin)