Difesa: celebrata la Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali (2)

- La Santa Messa è stata il momento conclusivo della giornata celebrativa, preceduta dalla deposizione di una corona di alloro presso il Sacello del Milite ignoto all’Altare della patria. Dopo l’omaggio commosso e tradizionale, il ministro Crosetto ha salutato i familiari dei caduti presenti. Hanno presenziato alla cerimonia autorità politiche, religiose, il capo di Stato maggiore della Difesa e i vertici delle Forze armate. Le celebrazioni sono iniziate al mattino a Parco Schuster, presso il Monumento dei caduti di Nassiriya, eretto nel 2008 in loro memoria, dove il ministro della Difesa Guido Crosetto ha reso omaggio ai caduti nell'attentato alla base militare italiana “Maestrale” e salutato i loro familiari presenti. Con loro anche il Presidente della Regione Lazio e il Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale. Sono trascorsi vent'anni dalla strage di Nassiriya, nel sud dell'Iraq. In quell'attentato kamikaze, organizzato con un camion imbottito di tritolo lanciato a folle velocità contro la base italiana, morirono 28 persone. Diciannove gli italiani caduti, tra questi 12 carabinieri, 5 militari dell’esercito e due civili. (Com)