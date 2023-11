Ucraina: Letta, Kiev entrerà nell'Ue, ora i suoi cittadini stanno morendo per bandiera europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non possiamo promettere all'Ucraina l'adesione all'Unione europea e poi dire che il Paese non è pronto e questo perché “stanno morendo per la bandiera europea”. Lo ha detto a “20minutos”, Enrico Letta, presidente dell'Istituto Delors che è stato incaricato dalla Commissione europea di preparare un rapporto approfondito sulla situazione del mercato unico. “L’allargamento che verrà realizzato dovrà essere un grande allargamento e l’Ue oggi non è preparata per questo, ma ne ha bisogno. Dobbiamo guardare avanti e l’allargamento è necessario, ad esempio, per ragioni strategiche, ma anche per affrontare le sfide che si presentano in termini di sicurezza o di Stato di diritto. Ma al momento penso che ci sia poca chiarezza sul percorso verso l’allargamento”, ha detto Letta. (segue) (Spm)