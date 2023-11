Roma: Ama, compattatore coinvolto in incidente in via Torrevecchia, sinistro causato da auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attorno alle 6.30 di questa mattina un compattatore Ama adibito alla raccolta dei rifiuti stava transitando su via di Torrevecchia quando, all’altezza di via Simone Mosca a Roma, un’auto proveniente ad alta velocità ha invaso la carreggiata di marcia tagliando la strada al mezzo. "L’autista non ha potuto fare altro che sterzare bruscamente nel tentativo di evitare l’impatto e, nell’effettuare la manovra, ha urtato le auto in sosta, alcune delle quali finite sui pali della luce". Lo si legge in una nota di Ama. "Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e i sanitari del 118 che hanno trasportato in ospedale l’autista e altre persone coinvolte, tutti feriti in maniera non grave. Tecnici e preposti Ama stanno collaborando con la Polizia Locale nella ricostruzione della esatta dinamica del sinistro".(Com)