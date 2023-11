Portogallo: "Cnn", errore trascrizione intercettazioni, scambiato nome premier Costa con ministro Economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura della Repubblica portoghese avrebbe commesso un errore nella trascrizione di un'intercettazione che ha compromesso il primo ministro dimissionario, Antonio Costa. E' quanto riferito da "Cnn Portogallo" e confermato da vari media lusitani. L'intercettazione fa riferimento ad una conversazione tra il direttore generale di Start Campus, Afonso Salema, e il consigliere del leader socialista, Diogo Lacerda Machado, in cui quest'ultimo parla di Antonio Costa, riferendosi ad Antonio Costa Silva, ministro dell'Economia, quasi omonimo del premier. Secondo gli inquirenti, Costa sarebbe intervenuto personalmente per favorire gli interessi della società Start Campus. In una delle telefonate riportate nell'indagine, Afonso Salema avrebbe suggerito a Lacerda Machado di parlare con qualcuno del governo per chiedere alla Commissione europea di modificare i codici di attività economica per i centri dati. Secondo la "Cnn" la Procura avrebbe riconosciuto l'errore durante gli interrogatori giudiziari che si sono conclusi ieri sera. (segue) (Spm)