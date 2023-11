Portogallo: "Cnn", errore trascrizione intercettazioni, scambiato nome premier Costa con ministro Economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costa è oggetto di un'indagine da parte della Procura della Repubblica insieme al ministro delle Infrastrutture, Joao Galamba, e al presidente dell'Agenzia portoghese per l'ambiente, Nuno Lacasta nell'ambito dell'inchiesta sugli accordi per l'idrogeno e il litio in Portogallo che risale al 2019. Si indaga, in particolare su concessioni per la ricerca di litio nelle miniere di Romano e Barroso; un progetto di una centrale elettrica a idrogeno a Sines; un progetto di una centrale elettrica a idrogeno a Sines; il progetto di costruzione di un centro dati sviluppato nella zona industriale e logistica di Sines dalla società Start Campus. A seguito dell'indagine, il 7 novembre scorso Antonio Costa ha presentato le sue dimissioni assicurando di essere "totalmente estraneo alle accuse e con la coscienza tranquilla". Tuttavia, il presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, ha accettato le dimissioni e indetto nuove elezioni per il 10 marzo 2024, ma ha deciso di renderle effettive solo dopo l'approvazione della legge di bilancio che è ancora in fase di dibattito in Parlamento. (Spm)