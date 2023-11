Regno Unito: Università Cambridge studia "foglie artificiali" in grado di produrre carburante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al lavoro pionieristico dell'Università di Cambridge, presto potrebbero essere operative fabbriche galleggianti automatizzate in grado di produrre versioni ecologiche di benzina o diesel . Secondo i ricercato impegnati in questo progetto, il sistema rivoluzionario produrrebbe un carburante che brucerebbe senza creare emissioni di anidride carbonica di origine fossile, si legge sul quotidiano “The Guardian”. Il progetto di Cambridge si basa su una foglia artificiale galleggiante, sviluppata dall'università, in grado di trasformare la luce del sole, l'acqua e l'anidride carbonica in combustibile sintetico. Secondo gli studiosi dell'ateneo britannico, un giorno questi dispositivi sottili e flessibili potrebbero essere sfruttati su scala industriale. “I pannelli solari sono eccellenti nel generare elettricità e stanno dando un grande contributo al raggiungimento delle aspirazioni di zero emissioni nette”, ha affermato Erwin Reisner , professore di energia e sostenibilità all’Università di Cambridge. “Ma usare la luce solare per produrre combustibili non fossili che potrebbero essere bruciati da automobili o navi porta il tutto a un livello superiore”. (segue) (Rel)