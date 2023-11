Regno Unito: Università Cambridge studia "foglie artificiali" in grado di produrre carburante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Reisner e i suoi colleghi prevedono di sfruttare questa tecnologia per costruire dei veri e propri tappeti di foglie artificiali che galleggeranno sui laghi e sugli estuari dei fiumi, e di utilizzare la luce solare per convertire l’acqua e l’anidride carbonica nei componenti della benzina e di altri combustibili. “Il punto cruciale è che non stiamo decarbonizzando l’economia attraverso tecniche come queste”, ha affermato Reisner. “Il carbonio è ancora una componente chiave. Ciò che stiamo facendo è “defossilizzare” l’economia. Non bruceremo più antiche fonti di CO2 – carbone, petrolio e gas – e non aggiungeremo più gas serra all’atmosfera, un processo che sta causando tanti danni al momento”, ha spiegato l'accademico. (Rel)