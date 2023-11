Difesa: Nassiriya, Lega presenta pdl per concedere medaglia d'oro a eroi italiani caduti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, "nel ventennale del tragico attentato di Nassiriya nella Giornata dedicata al ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, ho partecipato a Cermenate, in provincia di Como, alla Santa Messa celebrata dal Cardinale Angelo Bagnasco dove ho avuto l'onore di accompagnare la corona che abbiamo poi deposto davanti alla Stazione dei Carabinieri di Erba con la locale sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo". Lo comunica il deputato Eugenio Zoffili, capogruppo della Lega in commissione Difesa e Rappresentante speciale dell'Assemblea parlamentare Osce per la lotta alla criminalità organizzata. "La mia preghiera carica di emozione e riconoscenza va alla memoria di tutti i nostri connazionali che hanno sacrificato la loro vita per il raggiungimento della pace e la difesa della democrazia, al servizio dell'Italia e della Comunità internazionale. Mi stringo, con sincera commozione, ai familiari dei caduti, unendomi al loro dolore e sostenendo il loro appello affinché venga ufficialmente concesso a questi martiri il giusto riconoscimento. A tal proposito - prosegue - ho infatti sottoscritto, come secondo firmatario, la Proposta di Legge presentata dal Vice Capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati Domenico Furgiuele, per chiedere che venga assegnata ai militari e ai civili italiani che caddero nella strage di Nassiriya la Medaglia d'oro al valor militare alla memoria. Nella Proposta si chiede inoltre che la legge che istituisce il 12 novembre come 'Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace', approvata il 12 novembre 2009, assuma un Titolo diverso, aggiungendovi le parole 'nell'anniversario della strage di Nassiriya'. Ritengo infine che sia utile e quanto mai attuale far riflettere i nostri giovani su queste tematiche, per formare al meglio i nuovi cittadini a una completa coscienza civica e morale".(Com)