Spagna: si riempie Puerta del Sol a Madrid per la protesta contro la legge di amnistia - foto

- Migliaia di persone si stanno radunando a piazza Puerta del Sol, a Madrid, per partecipare alla manifestazione convocata dal Partito popolare contro l'accordo siglato dal presidente del governo uscente, Pedro Sánchez, che prevede la legge di amnistia per gli indipendentisti catalani. "Sánchez e Puigdemont (Carles, ex presidente della Catalogna) in prigione", gridano i partecipanti, tra cui molte famiglie, che espongono le bandiere della Spagna e dell'Unione europea, oltre a cartelli con le scritte come "La Spagna in piedi", "La Spagna è stata venduta", "Nessuna amnistia" e "La democrazia in Spagna è a rischio". I partecipanti hanno quasi riempito la piazza mezz'ora prima dell'inizio della manifestazione, prevista per le 12. A guidare la protesta sarà il leader popolare, Alberto Núnez Feijóo, accompagnato da alcuni dei principali vertici del partito, così come il leader di Vox, Santiago Abascal. (Spm)