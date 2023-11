Difesa: Cangemi (Lega), in ricordo dei caduti di Nassiriya, a loro la nostra gratitudine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del ventesimo anniversario della strage di Nassiriya, "desidero esprimere la mia gratitudine ai caduti di quel gravissimo attentato e a tutti coloro che persero la vita per servire la patria per difendere i connazionali dai pericoli del terrorismo. A tutti gli uomini e le donne in uniforme va la mia riconoscenza perché sono e resteranno esempio di dedizione e senso del dovere nei confronti del prossimo e di tutto il paese. A nome mio personale e dell'istituzione che rappresento, esprimo la mia vicinanza a tutti i familiari delle vittime". Così, in una nota, il Vice Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi. (Com)