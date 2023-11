© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In totale 13 palestinesi sono stati uccisi in un raid delle Forze di difesa israeliane (Idf) su un’abitazione a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Lo ha riferito il ministero della Sanità di Gaza, controllato dal movimento islamista palestinese Hamas, in un comunicato diffuso dall’agenzia di stampa “Wafa”.(Res)