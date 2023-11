M5s: Conte, grande dolore per morte di Antonio Del Monaco, lascia grande vuoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È con grande dolore che la intera Comunità del Movimento 5 Stelle piange la morte di Antonio Del Monaco. La notizia ci lascia un grande vuoto ed è con grande affetto che abbracciamo i suoi familiari. E' quanto si legge in una nota del presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. "Abbiamo avuto il privilegio di averlo con noi, a condividere l’impegno in tante battaglie politiche, con cuore sincero e spirito nobile. Anche nei passaggi più tesi ci ha sempre rallegrato con il suo sorriso. In ogni contesto in cui si è prodigato, nell’Esercito, in Parlamento, nell’associazionismo sociale, ha sempre costantemente testimoniato la sua vocazione altruista e il suo grande rigore morale. Antonio, ti ricorderemo sempre con sincera gratitudine, con profondo rispetto, con tanto, tantissimo affetto", conclude.(Rin)