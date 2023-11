Lazio: Taverna (M5s), certificati in Italia più di 220 gruppi territoriali del Movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando il Presidente Conte "mi ha dato la delega per gestire il comitato territori sapevo che avevamo una grande responsabilità. Oggi il Movimento 5 stelle vede certificati in Italia più di 220 gruppi territoriali e il Lazio è la regione che ne ha il più alto numero. Dobbiamo essere tutti insieme promotori di nuovi programmi politici che rispondano alle esigenze nazionali e territoriali contro un governo che sa fare solo propaganda", Lo si legge in una nota di Paola Taverna, senatrice e vice-presidente vicaria del Movimento 5 stelle, riportando le parole pronunciate nell'intervento all'assemblea regionale M5s Lazio. (Com)