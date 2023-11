© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le armi si fermino e il conflitto non si allarghi: basta fratelli. Lo ha detto papa Francesco nel corso dell'Angelus in relazione alla situazione in corso in Medio Oriente. “Ogni essere umano, che sia ebreo, cristiano o musulmano, ha diritto di vivere in pace”, ha detto il Papa. (Res)